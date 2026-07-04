La Procura di Sciacca ha fatto notificare l’avviso di conclusione delle indagini nei confronti di un pensionato saccense di 78 anni, accusato di omicidio stradale e lesioni. La vicenda è legata alla morte di una turista tedesca, Petra Künne, 63 anni, travolta e uccisa da un’auto d’epoca mentre passeggiava in un’area pedonale nella centralissima via Roma.

La donna, dopo essere stata ricoverata per quasi un mese all’ospedale Villa Sofia di Palermo, venne poi trasferita in un nosocomio tedesco ma morì a distanza di due mesi dal tragico incidente stradale. Alla guida dell’auto, una Honda d’epoca, c’era l’anziano che aveva perso il controllo della vettura investendo tre turisti.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp