“La comunità empedoclina è profondamente scossa per la tragica e prematura scomparsa del giovane concittadino Paolo Ficarra, imprenditore assai noto in tutto paese. Facendomi interprete del sentimento di commozione e dolore della famiglia e dell’intera comunità, lunedì 6 luglio, in concomitanza con i funerali, sarà proclamato il lutto cittadino in segno di cordoglio solenne”. Lo ha disposto il sindaco di Porto Empedocle, Calogero Martello.

Secondo una prima ricostruzione del tragico incidente stradale il 46enne empedoclino alla guida del suo motociclo Yamaha T-Max ha sterzato per evitare di investire un bambino che, in via Nereo lungo la strada che collega i lidi di Porto Empedocle e Realmonte, avrebbe attraversato all’improvviso la strada. Una manovra improvvisa che gli ha fatto perdere il controllo della moto finendo, violentemente, contro un muro.

I funerali si svolgeranno lunedì 6 luglio alle ore 16 nella Chiesa Madre di via Roma a Porto Empedocle

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