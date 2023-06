I carabinieri al termine di alcune indagini hanno identificato il presunto autore del danneggiamento di 4 pneumatici dell’auto di una casalinga sessantacinquenne, avvenuto a Grotte lo scorso 7 maggio. Si tratta di un quarantatreenne disoccupato, anche lui grottese, denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per l’ipotesi di reato di danneggiamento. La donna aveva lasciato la sua Lancia Ypisoln posteggiata in centro, a Grotte, e al momento di riprenderla, l’aveva ritrovata con tutti e quattro i pneumatici tagliati. Era stato un familiare a formalizzare la denuncia ai carabinieri della Stazione cittadina. E i militari dell’Arma hanno avviato l’attività investigativa che ha permesso, appunto, di arrivare all’identificazione, e denuncia alla Procura, del presunto responsabile.

Di Redazione