I carabinieri della Compagnia di Agrigento, al termine di alcune indagini, hanno ricostruito quanto accaduto alcuni gioni fa in una traversa di viale dei Pini, nella località balneare di San Leone. Un uomo ha sparato alcuni colpi di pistola contro il cane della vicina per difendersi da un’aggressione. L’animale è caduto a terra ferito e lì sarebbe stato lasciato. A finire nei guai una donna e un uomo, entrambi di Agrigento, rispettivamente di 50 e 55 anni.

Sono stati denunciati, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per l’ipotesi di reato di maltrattamenti di animali. Quando sul posto sono intervenuti i militari del nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Agrigento e della Stazione di Villaggio Mosè, hanno trovato il cane legato e sanguinante.

In poco tempo sono risaliti alla proprietaria e alla persona che ha sparato, appunto, il 55enne. L’uomo avrebbe esploso un paio di colpi, utilizzando una delle armi regolarmente detenute, per difendersi dall’aggressione dell’animale. Il cane, rimasto ferito, dopo l’intervento del medico veterinario di Asp e degli agenti della polizia locale, è stato recuperato e trasportato in una clinica veterinaria dove si trova ricoverato per le cure necessarie.

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