Un incidente stradale si è verificato lungo il viale Leonardo Sciascia nel quartiere di Villaggio Mosè. A scontrarsi una Land Rover, che trainava un carrello con sopra due motori per imbarcazioni, e un’automobile. Due i feriti: il conducente della Land Rover, un ventunenne manutentore meccanico proveniente da fuori Sicilia, e la passeggera della vettura. Non versano in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione, il ventunenne insieme ad un collega, stava percorrendo la trafficata arteria quando avrebbe improvvisamente perso il controllo della vettura, verosimilmente, a causa di un colpo di sonno o della stanchezza accumulata. La Land Rover ha invaso la corsia opposta, scontrandosi con l’autovettura su cui viaggiavano un uomo e una donna.

I due feriti sono stati presi in consegna dagli operatori sanitari del 118 e con le ambulanze trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio, per le cure necessarie. Hanno riportato vari traumi e contusioni sparsi sui corpi. La gestione della viabilità e i rilievi necessari a chiarire l’esatta dinamica del sinistro sono stati affidati ai carabinieri della Radiomobile e agli agenti della polizia locale.

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