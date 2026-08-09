E’ stato davvero un colpo grosso quello messo a segno a Porto Empedocle. Ignoti malviventi sono riusciti a rubare un gommone e una moto d’acqua che si trovavano ormeggiati nello specchio acqueo a non molta distanza dall’area di parcheggio della Torre di Carlo V.

Il bottino, secondo una prima stima, ammonterebbe a circa 70 mila euro.

I ladri, per mettere a segno il furto, avrebbero utilizzato più mezzi prima di far perdere le tracce. A fare la scoperta sono stati i proprietari dei natanti che hanno immediatamente denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine. L’azione dei malviventi sarebbe però stata ripresa dalle numerose telecamere presenti nella zona.

Gli investigatori stanno passando al setaccio le immagini per risalire all’identità dei ladri. Una prima relazione è stata inviata alla Procura della Repubblica. Aperta un’indagine a carico di ignoti con l’ipotesi di reato di furto.

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