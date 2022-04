Ha sottratto 160mila euro dai conti dei clienti: chiesta condanna a 7 anni e 6 mesi

Il pubblico ministero Gloria Andreoli, a conclusione della requisitoria, ha chiesto sette anni e sei mesi di reclusione per l’ex direttore dell’ufficio postale di Castrofilippo, Vincenzo Di Rosa, sessantenne, di Agrigento, accusato di avere sottratto circa 160mila euro dai conti correnti dei clienti. Di Rosa è accusato di peculato e truffa. Il processo è in corso di svolgimento davanti al collegio di giudici del Tribunale di Agrigento, presieduto da Wilma Angela Mazzara. L’udienza è stata aggiornata al 28 giugno per l’arringa del difensore dell’imputato, l’avvocato Alfonso Neri, poi, sarà emessa la sentenza.