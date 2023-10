Il giudice monocratico del Tribunale di Sciacca, Antonino Cucinella, ha condannato a 8 mesi di reclusione un ventisettenne riconosciuto responsabile di furto aggravato. Il giovane avrebbe rubato 23mila euro allo zio che lo ha ospitato in casa propria per qualche mese. Il giudice ha inoltre condannato l’imputato al risarcimento di 30mila euro allo zio che si è costituito parte civile con l’avvocato Lillo Santangelo.

I fatti al centro del processo si sarebbero verificati il 20 marzo del 2022. Secondo quanto ricostruito, il 27enne avrebbe individuato il luogo in cui il parente custodiva il denaro e, approfittando di una sua momentanea assenza, sarebbe entrato in azione. Dopo aver forzato la porta del ripostiglio ha trovato e sottratto il denaro conservato in una cassetta di legno custodita all’interno di un armadio.