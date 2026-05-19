Mercoledì 20 maggio, alle ore 10:30 in Piazza Cavour ad Agrigento si svolgerà la cerimonia di inaugurazione della panchina rossa – simbolo della lotta contro la violenza sulle donne – dedicata alla memoria di Antonella Alfano, agrigentina vittima di femminicidio, brutalmente uccisa il 5 febbraio del 2011.

Il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, ha invitato la cittadinanza a partecipare alla cerimonia per ricordare la giovane donna. Una ferita ancora aperta. Salvatore Rotolo, il carabiniere condannato definitivamente a 18 anni di carcere per aver ucciso Antonella e averne bruciato il corpo per simulare un incidente, è tornato libero.

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