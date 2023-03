AvaTrade: analizziamo il successo del broker tra gli investitori

I broker online hanno saputo ritagliarsi nel tempo uno spazio di primo piano nella platea di operatori sui mercati finanziari: difatti la capacità di coniugare servizi di negoziazione comparabili a quelli professionali e profili commissionali estremamente vantaggiosi ne ha favorito la diffusione sia fra gli utenti esperti e sia fra i principianti. I soggetti in questione, essendo autorizzati nell’attività di intermediazione dagli Organi di Vigilanza, offrono ai propri clienti tutte le garanzie previste dalla normativa, per tutelare i risparmi depositati, e rilasciano allo stesso tempo trading tool avanzati, attivabili gratuitamente e con il conferimento di piccole somme di denaro. AvaTrade può essere considerata da questo punto di vista una delle realtà di riferimento nel mondo degli investimenti online, come testimonia la sua longevità in un settore che si evolve ad un ritmo molto sostenuto.

Gli esperti di webeconomia.it, portale di formazione in ambito finanziario, hanno stilato una dettagliata analisi del broker, proprio per far emergere quelle caratteristiche che hanno permesso alla società di confermarsi sul mercato anno dopo anno fin dal 2006. Per esempio, questa recensione su AvaTrade, liberamente consultabile sul sito, approfondisce ogni aspetto dei servizi di intermediazione, dalle commissioni applicate alle piattaforme proposte per ogni tipo di operatività.

AvaTrade: dal catalogo prodotti ai tool di investimento

Il catalogo prodotti di AvaTrade è decisamente ampio, non a caso gli utenti tra i numerosi asset negoziabili hanno la facoltà di scegliere coppie di valute sul foreign exchange market, contratti per differenza su vari sottostanti -indici, azioni, crypto, materie prime e financial benchmark-, real stock, ETF e addirittura opzioni spot Fx. I trading tool sono disponibili sia per dispositivi desktop sia per device mobili: le applicazioni per smartphone o tablet sono scaricabili dagli store android e ios, mentre le piattaforme rilasciate per operare sui personal computer sono compatibili sia con i sistemi operativi Windows sia con i sistemi operativi Mac.

Al TOL web based, particolarmente adatto ai principianti per la sua impostazione user friendly, si aggiunge il potente software di analisi e dispositivo MetaTrader4, grazie al quale gli investitori più esigenti possono personalizzare in modo estremo l’ambiente operativo e sfruttare script ed expert advisor nella costruzione delle proprie strategie. Inoltre, come già anticipato, AvaTrade propone ai propri utenti il tool AvaOptions, per negoziare opzioni call e put su oltre 40 spot Fx con durate che variano da un giorno ad un anno.

AvaTrade è un broker market maker che, oltre a interfacciare gli utenti con le piazze di scambio internazionali, svolge il ruolo di controparte in fase di negoziazione; per questo motivo al posto delle tradizionali commissioni di negoziazione vengono applicati degli spread variabili fra i livelli bid e ask del sottostante trattato. I differenziali per ciascuna tipologia di asset sono molto competitivi -sulle coppie di valute diverse major presentano spread pari a 0,9-, ma per avere una panoramica di tutte le condizioni, come evidenziato dalla recensione di webeconomia.it, è sufficiente consultare il sito ufficiale di AvaTrade.

AvaTrade: servizi di supporto all’operatività

Il management del broker reputa essenziale fornire il giusto supporto agli investitori nella definizione ed esecuzione di una strategia operativa: per assecondare tale mission, i servizi della compagnia offrono gratuitamente vari dispositivi di copy trading, come il mirroring o il signal trading, un sistema che consente di replicare su un conto personale i trade di un gruppo di esperti Forex attentamente selezionati.

Anche la formazione occupa un ruolo di primo piano nell’operatività di AvaTrade e, per aiutare gli utenti ad acquisire competenze ed abilità da spendere nella costruzione delle strategie, la società mette a disposizione degli iscritti i contenuti premium di Sharp Trader, un sito di risorse didattiche che garantisce l’accesso a guide, articoli sul mondo della finanza, notizie aggiornate in tempo reale, strumenti di trading e molto altro ancora.