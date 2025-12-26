Ha insultato e picchiato la moglie. A fermare il marito manesco sono stati i poliziotti del Commissariato di Sciacca accorsi immediatamente dopo la segnalazione al 112. L’uomo, un pescatore cinquantenne, è stato denunciato, in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Sciacca, per l’ipotesi di reato di lesioni personali. Gli agenti hanno soccorso la donna, una saccense trentatreenne, ed hanno attivato il cosiddetto “Codice rosso”, che mira a contrastare la violenza domestica e di genere.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp