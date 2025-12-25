Daniele Magro, il Natale del ritorno a casa e di una canzone che rinasce

C’è un posto dove il tempo rallenta davvero e il rumore del mondo si spegne: casa. Per Daniele Magro significa Agrigento. È qui che l’autore è tornato per le feste, trovando il vero relax dopo mesi intensi, carichi di musica e soddisfazioni.

Dodici anni dopo, una canzone simbolo torna a sorprendere tutti. L’amore non mi basta, brano scritto per Emma Marrone e primo vero passo della carriera autorale di Magro, è risalito improvvisamente in vetta alle classifiche. Spotify, iTunes, Amazon, Apple Music: ovunque. Un ritorno certificato anche dalla classifica FIMI digital download, spinto da un trend virale su TikTok che ha coinvolto prima il mondo del calcio e poi molto altro.

«È stato un vero miracolo di Natale – racconta – parliamo di oltre 400 mila ascolti giornalieri. Una soddisfazione enorme, soprattutto perché è il primo brano con cui ho iniziato a fare l’autore. È come se la musica e la vita mi stessero facendo un regalo, ricordandomi che certe cose tornano sempre».

Sui social scorrono immagini iconiche: calciatori, allenatori, momenti di gloria sportiva accompagnati dalle note del brano. «Mi faceva sorridere – dice Magro – perché amici mi chiedevano perché postassi video di calcio, visto che non ne capisco nulla. Poi ho scoperto che personaggi come Icardi, Dybala, Allegri, Materazzi avevano usato proprio quella canzone per raccontare i loro momenti più importanti».

Inevitabile il contatto con Emma. «Ci siamo scritti subito. Nessuno dei due riusciva a crederci. Io ero qui ad Agrigento, lei in Salento. Ci siamo promessi che dopo le feste ci vedremo per celebrare la nostra festa, quella di una canzone che ha segnato il nostro incontro e l’inizio della mia carriera».

Un inizio che, all’epoca, non era affatto scontato. «Quando mi presentai a X Factor, 17 anni fa, non cantavo ancora inediti. Scrivevo poco, avevo qualche brano in inglese. L’idea di diventare autore è arrivata dopo, lavorando giorno per giorno sulla scrittura, fino all’occasione di scrivere per grandi artisti».

E il futuro? Magro non si ferma. «Ho appena finito di lavorare al disco di un artista e continuo a collaborare con giovani talenti, come Mew. Ma sto anche portando avanti un progetto che mi riguarda in prima persona: non ho mai abbandonato del tutto la mia carriera da cantante. È un lavoro che va avanti da più di un anno, con alcune collaborazioni, e spero veda la luce nella primavera del 2026. L’amore non mi basta mi sta dando una carica incredibile».

C’è spazio anche per un grazie sentito ad Agrigento e al giornale che lo ha premiato questa estate: «Mi ha portato tanta fortuna. Me la porto dietro anche per il 2026».

Il saluto finale è semplice, sincero, come solo chi torna a casa sa essere: «Auguro a tutte le lettrici e i lettori un buon Natale, un sereno 2026. E Forza Agrigento, sempre».

