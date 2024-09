Il giudice del Tribunale di Agrigento, Agata Anna Genna, ha assolto un agrigentino di 60 anni dall’accusa di violazione degli obblighi di assistenza familiare. L’imputato, in causa con la moglie per la separazione giudiziale, era stato onerato dal Tribunale civile di Agrigento, di pagare l’assegno di mantenimento al coniuge ogni mese, tuttavia, era incorso nel mancato pagamento di alcune mensilità per problemi legati all’ attività lavorativa.

La moglie lo ha denunciato penalmente per l’omesso adempimento, ma l’uomo ha perso il lavoro e lo stato di disoccupazione in cui era finito suo malgrado, gli avevano impedito di provvedere al pagamento delle mensilità richieste. Il Giudice, ha preso atto dell’ impossibilità incolpevole di provvedere al pagamento, nei tempi stabiliti in sentenza e del successivo adempimento ed ha accolto le istanze del legale difensore dell’agrigentino, l’ avvocato Monica Malogioglio che aveva chiesto l’assoluzione.