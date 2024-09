Trovato in possesso di 822 grammi di marijuana. Un 34enne di Palma di Montechiaro, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato, in flagranza di reato, per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione è stata condotta dai poliziotti del Commissariato palmese. La droga, nascosta all’interno di una scatola di cartone, è saltata fuori nel corso di una perquisizione domiciliare. Il trentaquattrenne è stato arrestato e su disposizione del sostituto procuratore di turno è stato posto ai domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.