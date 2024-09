I carabinieri, a conclusione di un’attività investigativa, sono riusciti a identificare una delle presunte responsabili delle truffe ad anziani in provincia di Agrigento. Si tratta di una trentenne di Napoli, denunciata, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Sciacca, per il reato di truffa.

La donna si sarebbe spacciata per avvocato per farsi consegnare soldi e gioielli da una pensionata di 69 anni di Burgio, che a dire di un falso carabiniere nel corso di una telefonata, sarebbero serviti a evitare guai giudiziari al figlio della sessantanovenne coinvolto in un grave incidente stradale.

E alla sua porta, appunto, si è presentata la napoletana dichiaratasi avvocato. La vittima del raggiro ha presentato denuncia a carico di ignoti e le indagini dei carabinieri hanno portato all’identità di quella sedicente avvocatessa.