È stato sorpreso sotto casa dei genitori pretendendo del denaro nonostante fosse sottoposto al divieto di avvicinamento ai propri familiari e alla misura dell’allontanamento dalla casa familiare. Un quarantaseienne di Campobello di Licata è stato arrestato dai carabinieri della locale Stazione e dai loro colleghi della Radiomobile della Compagnia di Licata, per violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alle persone offese.

L’uomo, secondo quanto ricostruito, si sarebbe presentato davanti la porta di casa degli anziani genitori per avere dei soldi. Il 46enne era stato raggiunto da misura cautelare poiché si era reso protagonista di comportamenti aggressivi sfociati poi in episodi di vera e propria violenza. I genitori, stanchi dei soprusi, avevano poi denunciato tutto. L’intervento provvidenziale dei militari ha evitato il peggio.

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