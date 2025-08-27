Fiocco rosa in casa Falzone: benvenuta Giorgia

Una nuova gioia per il mondo biancazzurro. È nata Giorgia Falzone, figlia di Salvatore Falzone, tesoriere dell’Akragas, e di Eliana Crapanzano. Falzone è anche il gestore delle note discoteche Mia Garden e Fabbrik.

Un lieto evento che riempie di felicità la famiglia e che coinvolge idealmente anche tutta la grande famiglia akragantina, vicina al suo dirigente in questo momento speciale.

Alla piccola Giorgia e ai suoi genitori vanno i più sinceri auguri di salute, amore e serenità.

