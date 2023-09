Ha minacciato di morte e maltrattato la moglie e avrebbe gestito le finanze della famiglia non concedendo neanche un centesimo alla consorte. Un pensionato settantenne, residente a Sciacca, è stato denunciato, in stato di libertà, dai carabinieri, alla Procura della Repubblica, per l’ipotesi di reato di minacce e maltrattamenti in famiglia. A denunciare il marito è stata la coniuge. Con forza e coraggio, ha raccontato ai militari dell’Arma che minacce e maltrattamenti andavano avanti, in maniera reiterata, dal dicembre dell’anno scorso.

La donna ha raccontato che dopo l’ennesima discussione, per motivi economici, accompagnata da insulti, l’uomo non ci ha più visto, e in pochi attimi è passato dalle parolacce alle vie di fatto. Quindi è scappata ed ha chiesto aiuto ai militari dell’Arma. Una volta rassicurata ha raccontato ogni cosa. Gli uomini in divisa, dopo avere notiziato la Procura, hanno immediatamente attivato la procedura del “codice rosso”, che mira a tutelare e proteggere le vittime di violenza.