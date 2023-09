L’Akragas, squadra di calcio di serie D , attende con ansia l’arrivo di Takayuki Morimoto. Il talentuoso giocatore è ad Agrigento dal 23 agosto, ma non può ancora scendere in campo a causa dell’attesa per il visto da extracomunitario. Dopo le prime tre uscite ufficiali, è diventato chiaro quanto il suo contributo sarebbe stato prezioso per l’Akragas, portando con sé un rinnovato entusiasmo e speranza.

Questa mossa di mercato ha sorpreso positivamente molti, superando le aspettative iniziali e dimostrando la determinazione e la strategia del direttore generale Graziano Strano, che ha lavorato a stretto contatto con l’intero staff dirigenziale biancazzurro. Tuttavia, dopo la recente sconfitta contro il Licata, alcuni tifosi hanno espresso delusione e frustrazione, prendendosela anche con il tecnico Coppa e alcuni giocatori.

Oggi, prima della ripresa degli allenamenti, è previsto un incontro tra la dirigenza, guidata dal patron Giuseppe Deni, e lo staff tecnico per discutere della situazione. Deni ha dichiarato con fermezza che la squadra deve essere al centro dell’impegno collettivo per il successo, sottolineando l’importanza di un forte legame tra società, tifoseria e squadra.

Le sue parole post derby echeggiano come macigni: “Per vincere occorre la società, la tifoseria e la squadra. Oggi è mancata la squadra. Assicuro che faremo di tutto per mantenere le promesse fatte e raggiungere gli obiettivi prefissati.”

Inutile nascondere che la sconfitta nel derby può portare strascichi, l’Akragas sta attraversando un momento di turbolenza, ma il suo obiettivo è chiaro: fare tutto il possibile per onorare le promesse fatte e raggiungere gli obiettivi prefissati in questa stagione calcistica.