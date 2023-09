Due ospiti di un hotel alla periferia di Agrigento sono stati sorpresi mentre stavano tentando di smontare il condizionatore esterno alla camera che gli era stata assegnata. Si tratta di due catanesi che sono stati denunciati, in stato di libertà, alla Procura di Agrigento, per tentato furto e danneggiamento in concorso. A farlo sono stati i poliziotti della sezione Volanti della Questura. Sono stati i dipendenti della struttura alberghiera a chiamare la polizia. I due catanesi sono stati cosi bloccati e denunciati.