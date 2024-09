I carabinieri della Tenenza di Lampedusa hanno rafforzato la vigilanza delle aree cittadine in cui si sono registrati diversi incendi di autovetture. Le attività di indagine avviate a seguito dei diversi episodi di roghi dolosi hanno consentito di identificare il presunto piromane. Si tratta di un uomo di 26 anni, denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento. E’ ritenuto responsabile di aver dato fuoco, la notte dello scorso 1 agosto, a cinque autovetture in stato di abbandono, all’interno di una proprietà nel Comune di Lampedusa. L’autore è stato individuato anche grazie alla visione delle immagini di videosorveglianza acquisite dai militari dell’Arma.