Ha distrutto a colpi di mazza i vasi del belvedere di San Leone: denunciato un uomo

Con una mazza ha mandato in mille pezzi quasi tutti i vasi, e alcune pigne, del belvedere della terza spiaggia, lungo il viale delle Dune, a San Leone. L’autore, un 44enne di Favara, già noto per altri simili raid vandalici, è stato acciuffato dai poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento. E’ stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per l’ipotesi di danneggiamento aggravato.

L’azione teppistica è stata messa in atto nel pomeriggio dell’ultimo dell’anno, con la zona balneare quasi deserta, per via della zona “rossa”. L’uomo ha raggiunto il belvedere, e armato di mazza, si è scagliato contro i vasi di ceramica. Sarebbe stato un passante a dare l’allarme al 112.

Gli agenti sono intervenuti e in poco tempo, a seguito di un’indagine sono riusciti a rintracciare l’uomo, portato alla caserma “Anghelone” di via Crispi, quindi, denunciato.