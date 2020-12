Covid in Sicilia, bollettino 31 gennaio: cresce ancora la curva epidemiologica: 1300 nuovi positivi

Cresce ancora il numero dei contagi in Sicilia. Nelle ultime 24 ore, nella giornata dell’ultimo dell’anno, registrati 1.299 nuovi positivi, a fronte di 7.308 tamponi effettuati. E ci sono stati altri 31 decessi. I dati emergono dall’ultimo bollettino del Ministero della Salute, aggiornato alle 15 di oggi, giovedì 31 dicembre.

Sono 33.868 gli attuali positivi, di questi 1.069 sono i ricoverati in ospedale con sintomi, e 171 in terapia intensiva (più 5 rispetto a ieri). In isolamento domiciliare ci sono 32.628 persone. I casi totali di Coronavirus in Sicilia dall’inizio della pandemia sono 93.644. I guariti sono 57.364, i decessi salgono a 2.412.