Precipita dal secondo piano della sua abitazione e muore al pronto soccorso dell’ospedale Barone Lombardo di Canicattì. A perdere la vita un pensionato novantenne. Dall’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta si era levato in volo l’elisoccorso del 118 che avrebbe dovuto occuparsi del trasferimento del paziente, ma prima dell’arrivo a Canicattì, l’anziano è deceduto. I poliziotti del Commissariato di Canicattì hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica della tragedia. Non è chiaro cosa abbia determinato la caduta dell’uomo.