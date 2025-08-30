Il Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi, per volontà del direttore Roberto Sciarratta investe nel potenziamento della fruizione dei beni culturali a Licata. A partire da domani, domenica 31 agosto, il museo della Badia sarà infatti aperto dalle 9 alle 13, così come il Castel Sant’Angelo.
Ecco quindi i nuovi orari: Museo della Badia: dal lunedì alla domenica dalle 9 alle 13; mercoledì dalle 16 alle 18.30 e sabato pomeriggio dalle 16.30 alle 21.
Castel Sant’Angelo: dal lunedì al sabato dalle 9 alle 19 e domenica dalle 9 alle 13.
