Ha bruciato due auto a San Leone, piromane identificato e denunciato

Ha appiccato il fuoco a due autovetture, appartenenti allo stesso proprietario, un disoccupato agrigentino trentacinquenne, lungo il viale Dei Giardini, a San Leone. Nel giro di poche ore, i carabinieri della Compagnia di Agrigento sono riusciti a identificare il presunto piromane. Si tratta di un trentaquattrenne, domiciliato in città, denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento e, adesso, dovrà rispondere dell’ipotesi di reato di danneggiamento a seguito di incendio. Avrebbe agito per motivi personali.

Il rogo è scoppiato nella notte fra mercoledì ed ieri. Immediata è partita la segnalazione al 112. Quando sul posto sono giunti i vigili del fuoco e i militari dell’Arma, le fiamme avevano già avvolto una Fiat Croma, e una Fiat Punto. Conclusa l’opera di spegnimento, pompieri e carabinieri hanno svolto un sopralluogo, e hanno accertato il dolo. A dare una mano d’aiuto ai militari dell’Arma sono state alcune telecamere di videosorveglianza collocate lungo il viale Dei Giardini.

L’attività investigativa, poi, ha fatto il resto, e ha permesso di risalire a chi avrebbe appiccato la scintilla iniziale alle due vetture.