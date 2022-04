Muore dopo intervento di appendicite: aperta un’inchiesta

E’ morta dopo un intervento chirurgico effettuato all’ospedale “San Giovanni di Dio”. Una quarantacinquenne agrigentina era stata ricoverata, ed a quanto pare era stata già sottoposta ad una prima operazione per appendicite. Alcuni giorni dopo le condizioni della donna si sono aggravate, si sarebbe reso necessario un nuovo intervento chirurgico, e s’è consumata la tragedia. Il cuore della paziente ha smesso di battere.

I familiari, ancora sotto choc, hanno presentato una denuncia alla polizia. La Procura della Repubblica ha aperto un’inchiesta. Come primo passaggio investigativo sarebbe stata già acquisita la cartella clinica dell’agrigentina, adesso, sarà il magistrato titolare del fascicolo a decidere se disporre l’autopsia. L’esame autoptico appare indispensabile per mettere dei punti fermi sulle cause del decesso della donna, e su quello che potrebbe averlo determinato.

Se si tratta di un caso di malasanità, dovrà essere accertato dall’attività investigativa, e dagli accertamenti autoptici.