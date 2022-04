Esplosione per fuga di gas, donna trasferita al centro ustioni di Napoli

E’ stata trasferita al Centro grandi ustioni, in un ospedale di Napoli, la trentacinquenne di nazionalità rumena, rimasta ustionata a causa di un’esplosione registratasi nell’abitazione di via Napoli, a Campobello di Licata. Ha riportato delle bruciature al volto, alle braccia e in altre parti del corpo. Non versa in pericolo di vita.

La deflagrazione è stata provocata da una perdita di gas da una bombola. A restare ferita soltanto la trentacinquenne. Il marito e le due figlie, che si trovavano in un’altra stanza, sono rimasti illesi.

Sul posto, si sono precipitati i vigili del fuoco dei distaccamenti di Canicattì e Licata, ma anche i carabinieri della stazione cittadina. Dopo un primo ricovero all’ospedale “Barone Lombardo” di Canicattì, la donna rimasta ustionata, è stata portata in elisoccorso a Napoli.