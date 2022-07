Giro di truffe per 115mila euro, 7 persone a processo

La Procura di Agrigento ha disposto il processo per sette persone indagate di truffa. Avrebbero intascato 115 mila euro, per gioielli, benzina, carne, attrezzi agricoli e tanto altro ancora, acquistati con assegni fasulli. Si tratta di Antonino Mangione, 42 anni, di Raffadali, che da tempo ha avviato un percorso di collaborante, dell’ex compagna Rosaria Fragapane Frenna, 38 anni, di Agrigento, Roberto Lampasona, 45 anni, di Santa Elisabetta, Salvatore Cardella, 60 anni, di Raffadali, Salvatore Sicilia, 39 anni, di Favara, e Michelangelo Fradella, 38 anni, di Agrigento. Diciotto i presunti raggiri messi a segno fra il 2017 e il 2018. La prima udienza del processo è stata fissata per il 13 dicembre davanti al giudice del Tribunale di Agrigento, Iacopo Mazzullo.