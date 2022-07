Covid in Sicilia, contagio stabile: 4.096 nuovi positivi, e 26 decessi

Sono 4.096 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia, su un totale di 22.991 tamponi processati, contro i 4.377 casi registrati ieri su 25.132 test. Il tasso di positività sale al 17,8 % (ieri era al 17,4%). E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino diffuso dal Ministero della Salute di giovedì 28 luglio.

Le vittime sono 26, con il totale dei decessi che raggiunge quota 11.618 dall’inizio della pandemia. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 1.023, quattro in meno rispetto a ieri. In terapia intensiva sono 53, esattamente come ieri.

A livello provinciale si registrano a Palermo 1.040 casi, Catania 1.004, Messina 826, Siracusa 362, Trapani 451, Ragusa 264, Caltanissetta 174, Agrigento 413, Enna 94.