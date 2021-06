Guidano ubriachi, tre denunciati a San Leone

Nello scorso fine settimana gli agenti della polizia Stradale di Agrigento hanno accertato che tre conducenti guidavano in stato di ebbrezza alcolica, nel corso dei posti di controllo effettuati nei pressi di San Leone, nella frazione balneare agrigentina.

Si tratta di tre uomini, di 41, 31 e 20 anni, denunciati in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, con l’accertamento di tassi alcolemici rispettivamente di uno (per il neopatentato di 20 anni) e superiore di due e tre volte a quello consentito per gli altri conducenti.