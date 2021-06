Sciacca. Estate 2021, sospensione ad agosto di autorizzazioni per scavi e ponteggi

Niente permessi per scavi, installazione ponteggi per il prossimo mese di agosto. Gli Uffici del Comune di Sciacca potranno rilasciare autorizzazioni solo per motivi di necessità e urgenza. La prescrizione è contenuta in una direttiva che il sindaco Francesca Valenti e l’assessore all’Urbanistica Fabio Leonte hanno indirizzato ai dirigenti dei Settori Urbanistica e Lavori Pubblici Salvatore Paolo Gioia e Giovanni Bono. È una direttiva che viene emessa ogni anno in occasione della stagione estiva. Il sindaco Valenti e l’assessore Leonte invitano i due dirigenti “a non rilasciare dall’1 al 29 agosto 2021 autorizzazioni per scavi ad enti, società o privati, per riparazioni e/o realizzazione di ponteggi per rifacimento prospetti di fabbricati o altre attività edili, sia nel centro storico della città, sia in prossimità delle località balneari, sia nei centri di residenza stagionale intensamente edificati”. Ciò per evitare, in un mese estivo in cui è prevedibile un aumento della popolazione per la presenza di turisti e di emigrati, disagi al traffico veicolare. “Potrà essere fatta eccezione – conclude la direttiva del sindaco Valenti e dell’assessore Leonte – solo per i casi in cui siano ravvisati motivi igienico-sanitari e, comunque, anche in altre ipotesi per cui l’ufficio ne riconosca la necessità e l’urgenza. Le autorizzazioni che verranno rilasciate, in assenza dei requisiti della necessità e dell’urgenza, dovranno indicare come termine di ultimazione dei lavori la data del 31 luglio 2021”.