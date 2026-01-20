Controllate 70 persone, elevate 15 sanzioni al Codice della Strada, di cui due per guida in stato di ebbrezza e per la medesima violazione denunciata alla Procura una persona. Oltre alle infrazioni menzionate, è stato altresì denunciato un giovane per guida sotto l’effetto di sostanze psicotrope. Questi i numeri conseguiti dagli agenti della Polizia Stradale di Agrigento e dei distaccamenti di Canicattì e Sciacca, nella sola serata dello scorso sabato, al fine di garantire sicurezza su strada. In particolare i serrati servizi della Polizia Stradale, lo scorso fine settimana hanno interessato le strade di Agrigento, eseguiti unitamente al personale sanitario della Questura di Agrigento.

Detti controlli si inseriscono in un programma di prevenzione del fenomeno dell’incidentalità, che ha come causa principale, oltre l’eccesso di velocità, anche la violazione di norme comportamentali previste dal Codice della Strada. Nello specifico il personale in forza alla sezione Polizia Stradale di Agrigento e ai distaccamenti di Canicattì e Sciacca unitamente agli infermieri in forza all’Ufficio sanitario, hanno svolto il servizio riuscendo ad intercettare quei soggetti che alla guida avrebbero, versando in condizioni di alterazione, potuto ledere l’altrui e la propria incolumità.

Oltre alle infrazioni menzionate sopra, grazie al lavoro sinergico e all’intuizione degli operatori del distaccamento di Canicattì e dell’Ufficio sanitario, è stato scovato e denunciato un giovane per guida sotto l’effetto di droga.

