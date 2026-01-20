Maltempo, emergenza che si allunga: scuole chiuse ad Agrigento, Canicattì e Palma di Montechiaro

L’emergenza maltempo prosegue e tiene sotto osservazione la provincia di Agrigento. Scuole chiuse anche domani, mercoledì 21 gennaio, ad Agrigento, Canicattì e Palma di Montechiaro, mentre le amministrazioni comunali hanno deciso di prorogare le misure di sicurezza già adottate nei giorni scorsi.

A Canicattì il sindaco Vincenzo Corbo ha disposto la proroga dell’ordinanza di emergenza, confermando la chiusura delle scuole, la sospensione delle attività mercatali e le limitazioni nelle aree considerate a rischio, in particolare quelle esposte a forti raffiche di vento o possibili allagamenti.

Stessa linea anche ad Agrigento, dove resta in vigore l’ordinanza di protezione civile e viene confermata la chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, pubblici e privati, alla luce di un quadro meteorologico ancora instabile.

Provvedimento analogo anche a Palma di Montechiaro, dove il Comune ha deciso la chiusura delle scuole per la giornata di mercoledì, adottando un criterio precauzionale legato al persistere dei forti venti e alle condizioni meteo avverse.

Chiusi gli istituti scolastici, di ogni ordine e grado, anche a Favara, Cattolica Eraclea, Licata, Grotte, Porto Empedocle, Realmonte, Ribera Menfi, Siculiana, Campobello di Licata, Naro, Ravanusa, San Biagio Platani, Favara, Castrofilippo. Scuole aperte invece a Sciacca, Lampedusa-Linosa e Lucca Sicula.

La situazione è stata oggetto di un vertice in Prefettura, convocato per fare il punto sull’evoluzione del maltempo e coordinare le scelte dei vari Comuni. Al momento non sono state assunte ulteriori decisioni ufficiali, ma la linea condivisa resta quella della prudenza, in attesa dei prossimi aggiornamenti.

Secondo l’ultimo bollettino della Protezione Civile regionale, fino alla mezzanotte di oggi resta l’allerta arancione, mentre per domani è prevista allerta gialla, con forti venti e possibili rovesci o temporali.

Le amministrazioni comunali invitano la popolazione a limitare gli spostamenti e a seguire solo le comunicazioni ufficiali fino al rientro dell’emergenza.

