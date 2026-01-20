In relazione ai recenti fatti di cronaca riguardanti il prelievo e la vendita abusiva di acqua tra Camastra e Naro con un dipendente comunale denunciato dai carabinieri, Aica – Azienda Idrica Comuni Agrigentini – ritiene doveroso fornire un chiarimento ufficiale e puntuale sulle modalità corrette di approvvigionamento tramite autobotti, così come previste dal contratto di somministrazione temporanea del Servizio Idrico Integrato.

Cosa prevede il contratto Aica. Il contratto stipulato con gli autobottisti regolarmente autorizzati stabilisce in modo chiaro che: L’acqua è fornita da Aica; il costo dell’acqua non viene pagato direttamente all’autobottista; il consumo idrico viene fatturato da Aica direttamente all’utente finale tramite bolletta.

“Il cittadino paga all’autobottista esclusivamente il servizio di trasporto – si legge in una nota diffusa da Aica – ogni richiesta di pagamento forfettario dell’acqua (es. 80 euro per 10.000 litri) è priva di fondamento contrattuale e va segnalata. L’autobottista è tenuto alla rendicontazione obbligatoria ad Aica ogni rifornimento deve essere tracciato e comunicato al Gestore; in assenza di rendicontazione o in caso di prelievi irregolari, il contratto viene risolto di diritto e l’operatore escluso dagli elenchi Aica. Il sistema tutela cittadini e operatori onesti garantisce acqua controllata, tracciabilità dei volumi, correttezza tariffaria e sicurezza sanitaria”.

Tolleranza zero verso l’abusivismo. Aica ribadisce che: “ogni forma di prelievo non autorizzato, ogni vendita diretta di acqua fuori dal circuito Aica, ogni richiesta di pagamento non conforme al contratto costituisce grave violazione, con conseguenze amministrative, contrattuali e penali – si legge ancora e in questo contesto, Aica rinnova il proprio ringraziamento a tutte le Forze dell’Ordine – per il costante presidio del territorio e per l’azione determinante a tutela della legalità, dei cittadini e degli autobottisti che operano correttamente, nel rispetto delle regole”.

Autobottisti in regola con Aica. Ad oggi risultano regolarmente contrattualizzati e autorizzati con Aica esclusivamente gli operatori indicati nell’elenco ufficiale che segue, con relativo Comune di riferimento. Aica invita i cittadini a: diffidare di operatori non presenti in elenco; segnalare richieste di pagamento anomale; utilizzare i canali ufficiali per ogni chiarimento. Legalità, trasparenza e tutela dell’interesse pubblico sono azioni quotidiane.

