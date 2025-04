Sarà un Primo Maggio all’insegna della musica in provincia di Agrigento. Max Gazzè, con lo spettacolo “Musicae Loci”, sarà il protagonista del tradizionale concerto in piazza Progresso a Raffadali. Il cantautore romano, con il coinvolgimento di tre delle più note orchestre popolari d’Italia (Orchestra Popolare Del Saltarello, Calabria Orchestra e l’Orchestra Mirko Casadei), riproporrà con arrangiamenti alternativi alcuni dei suoi brani più celebri. L’ingresso, per assistere al concerto organizzato dal Comune di Raffadali, come da tradizione sarà gratuito. Tra i brani di maggior successo di Max Gazzé: Sotto casa; La vita com’è; Mentre dormi; Vento d’estate; La favola di Adamo ed Eva; Il solito sesso; Ti sembra normale; Una musica può fare; L’amore non esiste.

In piazza Umberto I a Siculiana, per la festa dei lavoratori, si terrà il concerto di Paolo Vallesi. Sarà una tappa del tour 2025 che promuove il suo ultimo album “Io noi”. Il cantautore fiorentino, le cui canzoni sono state tradotte in olandese e portoghese, festeggerà 33 anni di carriera. Il concerto di Paolo Vallesi a Siculiana, in programma dalle 22 ad ingresso gratuito, figura tra gli eventi collaterali della festa del Santissimo Crocifisso. Nella “citta degli sposi” si svolgerà anche lo show “Sanremo è sempre Sanremo” by Atmosfera Blu, che farà rivivere i grandi successi del Festival della Canzone Italiana.

