Un venticinquenne lampedusano è stato denunciato a piede libero dopo aver provocato un grave incidente stradale in via Luigi Pirandello, coinvolgendo due veicoli. I passeggeri dei mezzi sono rimasti feriti, ma fortunatamente nessuno di loro è in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenuti i poliziotti del locale Commissariato che, insospettiti dall’atteggiamento del giovane, lo hanno accompagnato in ospedale per gli accertamenti.

I test tossicologici hanno confermato i sospetti: il ragazzo guidava con un tasso alcolemico cinque volte superiore al limite di legge e sotto l’effetto di cocaina. Per il 25enne sono scattati l’immediato ritiro della patente e la denuncia alla Procura di Agrigento.

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