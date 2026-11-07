Prima le segnalazioni, poi le sollecitazioni e gli appelli all’Amministrazione comunale. Adesso la protesta delle famiglie, che hanno scelto di non mandare i figli a scuola. Resta alta la preoccupazione per la presenza di roditori nel plesso Federico II del Villaggio Mosè, appartenente all’Istituto comprensivo Rita Levi Montalcini. “I primi avvistamenti risalirebbero all’inizio dell’anno scolastico – si legge in una nota -. La situazione sarebbe stata successivamente portata all’attenzione degli uffici competenti, mentre dalla scuola sarebbero partite ulteriori richieste di intervento. Una criticità che continua a preoccupare le famiglie, in attesa di una soluzione definitiva”.

La protesta dei genitori. La vicenda è arrivata adesso a un nuovo punto di tensione. Le famiglie lamentano che, nonostante le precedenti segnalazioni, non sia stata ancora individuata una soluzione capace di rassicurarle. Da qui la decisione di sospendere temporaneamente la frequenza dei bambini, in attesa di interventi che restituiscano condizioni adeguate agli ambienti scolastici. I genitori hanno rinnovato il proprio sollecito agli enti competenti, chiedendo al Comune di attivarsi per eliminare il problema e garantire una manutenzione costante della struttura. All’Asp viene chiesto di verificare le condizioni igienico-sanitarie del plesso. La richiesta è che vengano effettuati controlli approfonditi e interventi di derattizzazione e sanificazione, sia negli spazi interni sia nelle aree circostanti.

Sotto accusa i tempi di intervento. Il nodo resta quello della tempestività. Le criticità erano state segnalate, ma le famiglie continuano a chiedere risposte concrete. Adesso l’attenzione è rivolta al Comune, chiamato a fare chiarezza sulle iniziative intraprese e sugli interventi necessari. L’obiettivo è consentire agli alunni di tornare regolarmente in classe senza ulteriori preoccupazioni per la salubrità degli ambienti.

La vicenda assume intanto anche una dimensione politica. Il caso era stato già sollevato dai consiglieri comunali Gerlando Piparo, Pasquale Spataro, Simone Gramaglia e Laura Vento, che avevano richiamato l’Amministrazione sulla necessità di verificare le condizioni della scuola e delle aree esterne. Un’ulteriore sollecitazione che riporta al centro il tema della manutenzione degli edifici scolastici e della tempestività delle risposte da parte degli uffici comunali.

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