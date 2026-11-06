Aveva un tasso alcolemico di ben tre volte superiore al limite di legge il ventiseienne agrigentino che, nel cuore della notte, ha provocato un rocambolesco incidente stradale nei pressi della centralissima piazza Luigi Pirandello ad Agrigento. Il giovane è stato denunciato a piede libero dai Carabinieri per guida in stato di ebbrezza, con l’immediato ritiro della patente.

L’automobilista ha perso improvvisamente il controllo del mezzo, invadendo la recinzione di un cantiere edile per lavori stradali. L’impatto è stato violento: la vettura ha travolto e letteralmente distrutto i bagni chimici a servizio degli operai, svegliando di soprassalto i residenti della zona che hanno subito dato l’allarme.

I militari della sezione Radiomobile, intervenuti per i rilievi, hanno soccorso il conducente – rimasto ferito in modo lieve – e riscontrato i sintomi dell’abuso di alcol, poi confermati dall’etilometro. I danni causati alle strutture del cantiere sono in corso di quantificazione.

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