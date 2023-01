Guida di auto senza patente fugge all’Alt: denunciati 18enne e il padre

Un diciottenne palmese alla vista della paletta alzata non si è fermato, e dopo un inseguimento è stato fermato. Si era messo alla guida senza patente di guida, mai conseguita. E’ successo a Palma di Montechiaro. I poliziotti hanno accertato che il giovane già lo scorso anno era stato “pizzicato” alla guida di una vettura, e allora multato 5mila euro. Essendo recidivo, a suo carico è scattata la denuncia, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per guida senza patente e resistenza a Pubblico ufficiale. A finire nei guai anche il padre del ragazzo, un quarantacinquenne palmese, denunciato per incauto affidamento del veicolo. La macchina è stata sequestrata.

Tutto è accaduto, sabato pomeriggio, mentre gli agenti del Commissariato di Palma di Montechiaro, erano impegnati in un posto di controllo. Uno degli agenti ha visto avvicinarsi un’autovettura, con a bordo un giovane, e alzando la paletta, immediatamente ha intimato di fermarsi. Il conducente, invece di accostare, è scappato a tutto gas. La fuga si è conclusa poco più tardi, quando l’equipaggio della Volante, è riuscito a bloccare il mezzo. Si è scoperto che il diciottenne palmese era sprovvisto di patente di guida, mai conseguita.