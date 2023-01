Controlli polizia, trovate e sequestrate 15 auto senza assicurazione

Gli agenti della polizia di Stato della Questura di Agrigento, durante i posti di controllo attuati in varie parti della città dei Templi, ed anche lungo le statali e provinciali dei centri vicini, hanno “pizzicato” ben 15 auto senza assicurazione. Tutti gli automobilisti sono stati sanzionati 850 euro, ed è scattato anche il sequestro dell’auto.

Sono stati ben 33 i posti di controllo che hanno permesso di identificare 577 persone ed elevare 26 contravvenzioni per varie violazioni del Codice della Strada. In totale 248 i mezzi in marcia controllati, e appunto 15 sono risultati essere senza assicurazione, e sottoposti a sequestro.

Quello di circolare con l’automobile sprovvista di copertura assicurativa, continua ad essere un fenomeno di proporzioni allarmanti, in tutto il territorio della provincia agrigentina.