Trovato in possesso di un coltellaccio: denunciato 14enne

E’ stato trovato in possesso di un coltellaccio di genere vietato. Un quattordicenne palmese è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo, con l’accusa di porto abusivo di strumenti atti ad offendere.

Ad effettuare il controllo sono stati i poliziotti del Commissariato di Palma di Montechiaro. Il ragazzino è stato fermato dal personale delle Volanti. Lui ha mostrato subito un certo nervosismo e questo ha insospettito gli uomini in divisa, che hanno deciso di proseguire il controllo con una perquisizione personale.

Evidentemente non senza motivo, visto che improvvisamente è saltata fuori l’arma da taglio, di cui il minore non ha saputo giustificare il possesso. Quindi è stato denunciato, e riaffidato ai genitori.