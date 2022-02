Gueli presidente dell’ATI, il Pd: “Il clima di condivisione verso unità d’intenti”

“L’elezione del sindaco di Santa Elisabetta Mimmo Gueli, quale nuovo Presidente dell’ATI di Agrigento, rappresenta un momento fondamentale, nel complesso percorso, iniziato anni addietro e che ha condotto allo storico ritorno alla gestione pubblica delle risorse idriche”. Il Pd provinciale con Giovanna Iacono e Simone Di Paola, commenta l’elezione di Mimmo Gueli a presidente dell’Ati. “E’ stato, in questi anni- continuano i due- sempre al fianco del Presidente Francesca Valenti nel guidare la battaglia per il ritorno all’acqua pubblica; oggi da nuovo Presidente, dovrà guidare la fase del consolidamento di questo percorso, con la conclusione della fase di transizione e di rafforzamento di AICA. Auspichiamo altresì che il clima di unità e condivisione, tanto nell’elezione del Presidente, quanto del C.d.A. possa far pensare ad una sostanziale unità d’intenti nel procedere speditamente in direzione di un consolidamento del percorso di pubblicizzazione delle risorse idriche. Il Partito Democratico di Agrigento sarà al suo fianco con tutto l’impegno e tutta la convinzione possibile, così come ha sostenuto in questi anni l’opera di Francesca Valenti. Al Presidente uscente- continua la nota- rivolgiamo un sentito ringraziamento, per il coraggio, la determinazione e la competenza, con cui ha saputo tagliare traguardi storici, quali mai nessun altro prima di lei era riuscito minimamente a sognare di raggiungere. Francesca Valenti è stata colei che ha riportato Agrigento nel solco della gestione pubblica dell’acqua; tutti, prima di lei volevano l’acqua pubblica, a chiacchere…lei c’è riuscita, con i fatti. Chi oggi si lamenta della qualità del servizio, da domani si impegni seriamente, affinché AICA possa avere tutti gli strumenti necessari per poter gestire al meglio un servizio così complesso. Nel frattempo, siamo certi che la guida di Mimmo Gueli, in linea di continuità con quanto accaduto in questi anni, lascia ben sperare che il traguardo dell’acqua pubblica sia stato messo in sicurezza. Indietro non si torna”