Alla Posta Vecchia omaggio a Monicelli

Domenica 20 febbraio, alle 18, al Teatro della Posta Vecchia di Agrigento, a cura e con introduzione critica di Beniamino Biondi, OMAGGIO A MARIO MONICELLI con la presentazione del film a episodi “I nuovi mostri” (1977), diretto insieme a Dino Risi ed Ettore scola, con interpreti Alberto Sordi, Vittorio Gassman e Ugo Tognazzi. Attraverso quattordici brevi episodi, scorrono altrettante situazioni tra il comico e il tragico in cui emergono i vizi eterni dell’italiano medio, progenie moralmente orrenda su cui sorridere con una punta di amarezza. Fra tutti, il cardinale di Gassman o il ricco gagà di Sordi sono esempi di un vecchio sistema capace di adattarsi a ogni vento di tempesta. Ma a perdurare più di ogni passione politica è il mal vezzo italico, che accomuna figli di papà, profittatori, borghesi ipocriti e pavidi padri di famiglia, ancora una volta immortalati implacabilmente da Age e Scarpelli, che intingono nel veleno le proprie penne di sceneggiatori. Le caratteristiche dei “mostri” “sono ancora l’inconsapevolezza e la convinzione di essere, comunque, dalla parte del giusto”, e gli intenti satirici funzionano laddove la parola diventa strumento di potere. Alcuni episodi di questo film sono indimenticabili. Prima di tutto per la bravura degli attori. Sordi e Gassman sono impressionanti, per il modo in cui riescono a comunicare le caratteristiche dei personaggi (la gestualità, le posture, l’impostazione della voce e degli accenti). Poi per la storia. Age e Scarpelli: i loro testi sono sempre straordinari, per la capacità di cogliere l’essenza dei contesti sociali e delle situazioni narrate, e per l’accuratezza dei dialoghi (la scelta delle parole, la costruzione delle frasi). Un omaggio ai grandi maestri della commedia all’italiana, fra grandi registi e interpreti straordinari.

INGRESSO OBBLIGATORIO CON GREEN PASS E MASCHERINA FFP2.