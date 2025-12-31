Settanta anni di storia, passione e visione: nel 2026 l’azienda Guadagni celebra un traguardo straordinario

Il 2026 segna un passaggio storico per l’azienda Guadagni, che festeggia 70 anni di attività. Un anniversario che va ben oltre il dato anagrafico e racconta una storia fatta di intuizioni, lavoro quotidiano, capacità di leggere il cambiamento e di crescere insieme al territorio.

Settant’anni rappresentano un viaggio lungo e intenso, attraversato da sfide complesse, trasformazioni profonde del mercato e traguardi raggiunti passo dopo passo. Un percorso che ha portato l’azienda a diventare una realtà solida, affidabile e riconosciuta, pronta ad affrontare il futuro con lo stesso entusiasmo e la stessa determinazione che ne hanno segnato le origini.

Il pensiero non può che andare alle figure che hanno scritto le prime e più importanti pagine di questa storia. All’avvocato Michelangelo Guadagni, che nel 1956 seppe interpretare con straordinaria lucidità il cambiamento sociale del Dopoguerra, intuendo il ruolo centrale che la motorizzazione avrebbe avuto nello sviluppo dell’Italia e della Sicilia. E al dottor Antonino Guadagni, che per quasi cinquant’anni ha guidato con competenza e visione la crescita dell’azienda, accompagnandone l’espansione non solo nel mondo dell’auto ma anche in quello dei veicoli industriali, con marchi storici come OM, Fiat, Magirus e Iveco.

Il loro ricordo, ammirato e affettuoso, continua ancora oggi a rappresentare un punto di riferimento e una guida per le nuove generazioni.

Un ringraziamento speciale va al Stellantis, per un legame costruito nel tempo e consolidato attraverso i mandati Lancia, Alfa Romeo, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Citroën, Opel e Leapmotor. Un rapporto fondato su fiducia reciproca, professionalità e risultati condivisi, che ha permesso di legare il successo dei brand rappresentati a quello dell’azienda.

Giunta oggi alla terza generazione, con la quarta pronta a raccogliere il testimone, l’azienda guarda avanti con ottimismo e senso di responsabilità, continuando a investire in innovazione, crescita e valore per la comunità.

Un traguardo importante, dunque, che appartiene a tutti: dipendenti, clienti, partner e amici che, con il loro lavoro e la loro fiducia, hanno contribuito a scrivere questa lunga e significativa storia.

Auguri a un’azienda che celebra 70 anni di successi e che continua a guardare al futuro con la forza delle proprie radici.

