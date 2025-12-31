Agrigento, sicurezza urbana: il Cartello Sociale chiede di rafforzare il ruolo della Polizia Locale

Agrigento, 31 dicembre 2025 – La Polizia Locale deve essere messa nelle condizioni di contribuire concretamente all’innalzamento dei livelli di sicurezza dei cittadini.

È l’appello che arriva dal Cartello Sociale della Provincia di Agrigento, che esprime forte preoccupazione per il crescente numero di episodi di microcriminalità registrati sul territorio provinciale, con particolare evidenza nel periodo delle festività.

Pur riconoscendo e apprezzando il lavoro attento e scrupoloso svolto dalle forze dell’ordine, sia sul piano preventivo che su quello repressivo, il Cartello Sociale rileva come il ripetersi di questi episodi stia alimentando un diffuso senso di insicurezza, avvertito soprattutto dalle fasce più vulnerabili della popolazione.

Alla luce di questo quadro, viene ritenuto necessario un ulteriore rafforzamento dell’attività di vigilanza della Polizia Locale, affinché possa garantire lo svolgimento sereno delle attività commerciali e una maggiore tutela dei cittadini nei contesti urbani più esposti.

Il Cartello Sociale rivolge inoltre un appello alla cittadinanza, invitando a una collaborazione attiva: evitare atteggiamenti di indifferenza e segnalare tempestivamente alle autorità competenti qualsiasi situazione o comportamento sospetto.

Solo attraverso un’azione condivisa tra istituzioni, forze dell’ordine e cittadini – sottolinea la nota – sarà possibile contrastare efficacemente il fenomeno e restituire serenità alla comunità agrigentina.

Per il Cartello Sociale

Don Mario Sorce – Alfonso Buscemi – Paolo Ottaviano – Gero Acquisto

