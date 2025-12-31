Con 214 appuntamenti ambientali, 4.475 volontari coinvolti e 65.365 chilogrammi di rifiuti raccolti, la Sicilia ha dato un grande contributo alla “missione” nazionale di Plastic Free Onlus. Nel dettaglio nell’isola organizzati 85 clean up, 7 raccolte di mozziconi e 33 passeggiate ecologiche, accompagnate da 66 eventi pubblici e 23 eventi scolastici, che hanno coinvolto 4.066 cittadini e 5.248 studenti in attività di educazione ambientale. Sono 47 i protocolli d’intesa Plastic Free già firmati in regione: 13 nella provincia di Catania, 9 a Trapani, 8 a Messina, 6 a Ragusa, 4 ad Agrigento, 3 a Enna, 2 a Palermo e 1 ciascuno a Caltanissetta e Siracusa. Un dato che testimonia un percorso condiviso tra amministrazioni e cittadini verso pratiche di sostenibilità concrete e durature.

