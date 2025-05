“La nostra Isola, insieme all’Abruzzo, registra la crescita del Pil più alta d’Italia nel 2023, pari al +2,1%, il doppio rispetto alla media nazionale. I dati diffusi dall’Istat rappresentano una conferma importante dell’efficacia delle politiche messe in campo dal mio governo. È un risultato che ci rende orgogliosi e che testimonia come il Mezzogiorno, e in particolare la Sicilia, stiano tornando ad essere motori attivi dell’economia italiana”.

Lo dice il presidente della Regione siciliana Renato Schifani, commentando i dati diffusi da Stefano Menghinello, direttore del Dipartimento per le statistiche economiche, ambientali e conti nazionali dell’Istat, nel corso di un’audizione parlamentare sul federalismo fiscale.

“Questo traguardo – prosegue Schifani – non è frutto del caso, ma il risultato di una strategia mirata a valorizzare le risorse del territorio, a sostenere le imprese, attrarre investimenti e migliorare le infrastrutture. Siamo consapevoli, comunque, che permangono ampi divari, soprattutto in termini di reddito pro-capite, ma questo dato dimostra che siamo sulla strada giusta”.

