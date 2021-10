Green Pass. Al via la raccolta firme per il referendum abrogativo

Negli orari di apertura al pubblico, nell’Ufficio Elettorale sito in Corso Roma, ex Convento del Carmine, a Licata, è possibile partecipare alla raccolta di firme per proporre un referendum abrogativo delle disposizioni legislative in materia di Green Pass. Lo rende noto Giuseppe Cottitto, responsabile dell’Ufficio Elettorale del Comune. L’iniziativa referendaria, annunciata sulla Gazzetta Ufficiale, è nata dall’appello dell’avvocato Paolo Sceusa sostenuto dall’avvocato Olga Milanese e dall’ ex direttore di Rai 2, Carlo Freccero. Quattro i quesiti proposti.

Quesito 1: “Volete che sia abrogato il Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52 (Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19) convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, limitatamente all’art. 9 (Certificazioni verdi COVID-19) e successive modifiche ed integrazioni?”

Quesito 2: “Volete che sia abrogato il Decreto-Legge 23 luglio 2021, n.105, (Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche)?”

Quesito 3:“Volete che sia abrogato il Decreto-Legge 6 agosto 2021, n. 111 (Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti)?”

Quesito 4:“Volete che sia abrogato il Decreto-Legge 10 settembre 2021, n. 122 (Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale.)?”

Possono partecipare alla raccolta firme tutti i cittadini italiani maggiorenni muniti di carta d’identità o di altro documento di riconoscimento in corso di validità. La raccolta firme si concluderà il 20 Ottobre prossimo.