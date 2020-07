Le famiglie Vecchio, Ruoppolo, Vullo e Amato ringraziano tutti coloro che hanno manifestato affetto e vicinanza in questo doloroso momento per la perdita dell’amatissima Giuseppina Ruoppolo in Vecchio. Grazie di cuore per esserci stati vicini.

